Die besten Schwimm-Essentials von Nike

Schwimmflossen sind ein weiteres Gerät, das bei deinem Workout im Wasser für mehr Abwechslung sorgt und dir hilft, die Effizienz und Geschwindigkeit deiner Beinbewegungen zu optimieren. Die Rillen auf der Seite in Kombination mit weicheren, beweglicheren Bereichen sorgen bei jedem Tritt für maximalen Antrieb. Die Öffnung für die Zehen mit Kerben an der Spitze des Flossenblatts sorgt für eine angenehme Passform. Nike bietet eine Auswahl an schlanken, schwarzen Schwimmflossen mit bunten Akzenten an.