Wie Jordin Canada und Jrue Holiday in der Isolations-Blase für Gerechtigkeit kämpften

Wie bist du damit klargekommen, völlig von der Außenwelt abgeschottet zu sein?

Jrue: Als wir dort angekommen sind und für zwei Monate in die Blase gingen, fühlt es sich schon seltsam an, eingeschränkt zu werden. Und dazu muss ich sagen, dass ich in meinen 11 Jahren in der Liga zuvor völlige Freiheit genossen hatte. Aber wir haben auf ein Ziel hingearbeitet, das wir alle erreichen wollten. Und das wollten wir nicht vermasseln. Also haben wir uns an die Abläufe und Regeln gewöhnt. Am Anfang dachte ich, es würde furchtbar. Dann war es aber gar nicht so schlimm.



Jordin: Daran mussten wir uns erstmal gewöhnen. Wir waren weg von zu Hause und mussten dann die ersten Wochen in Isolation. Wir mussten auf unseren Zimmern bleiben und durften außer beim Training und bei Meetings nicht zu unseren Teamkolleginnen. Wir durften uns nicht mit Mitgliedern anderer Teams treffen. Dann änderte sich die Situation und es wurde besser. Irgendwann wurden die Maßnahmen etwas gelockert, sodass wir uns mit anderen aus unserem Team und auch aus anderen Teams treffen konnten.



Wir waren überwiegend auf unseren Zimmern und haben alles Mögliche gemacht, um aktiv zu bleiben. Wie du schon erwähnt hattest, wurden wir auf solche Situationen vorbereitet. Trotzdem war es definitiv schwer und manchmal auch psychisch erschöpfend, weil man einfach allein in dieser Blase ist und niemand einen besuchen oder bei einem sein darf. Das hat mich psychisch darauf vorbereitet, stärker zu werden und mental darauf fokussiert zu bleiben, dass man hergekommen ist, um Basketball zu spielen. Es ging einzig und allein um Basketball. Nur, dass ich die ganze Zeit Netflix und Filme geschaut habe, weil das eigentlich alles war, was ich machen konnte.