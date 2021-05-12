Neue Vorbilder: Dina Asher-Smith

Warum ist es für dich so wichtig, vor allem mit jungen Frauen über Dinge wie Brüste, Krämpfe und die Periode zu sprechen?



DINA: Als ich mit dem Leistungssport begann, wurde über diese Dinge nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Wenn ich heute mit Mädchen und jungen Frauen über meine Erfahrungen rede, geht es sehr oft um Themen wie Sport-BHs, die Pubertät und das Leben in einem sportlich geprägten Umfeld. Es ist wichtig, dass wir bei solchen Dingen ehrlich miteinander sind.