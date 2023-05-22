2005, nach 20 gemeinsamen Jahren und Schuhmodellen, hatten Michael Jordan und die Jordan Brand erreicht, was keine andere Marke je zuvor geschafft hatte: Sie waren Inspiration für Millionen von Spieler:innen auf der ganzen Welt geworden, hatten ein Vermächtnis für die Ewigkeit geschaffen und in der Sportwelt einen neuen Maßstab für Erfolg gesetzt. Eine derartige Leistung verlangte zweifellos nach einem ganz besonderen Schuh. Zur Erinnerung an zwei prägende und bahnbrechende Jahrzehnte wandte sich Jordan an seinen legendären Designer Tinker Hatfield, um die Partnerschaft zu erneuern, die seinerzeit das moderne Sneaker Game begründet und dann neu gestaltet hatte.