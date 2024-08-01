BGirl India: Ein Brief an mein älteres Ich

India in der Zukunft! 🫶



Wie geht's dir?



Es gibt so viele Dinge, die ich fragen möchte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.



Das Wichtigste ... Wie hat es sich angefühlt, die Niederlande zu repräsentieren? Hast du jede Sekunde davon genossen?



Kommst du so viel rum, wie du schon immer wolltest? Vielleicht bist du ja gerade auf einem tollen Breaking-Wettkampf, während du das hier liest ...