Jetzt kaufen: Aufeinander abgestimmte Outfits von Nike für die ganze Familie

Club Fleece-Produkte sind bekannt für ihr sehr weiches Baumwollmaterial und ihre bequeme Passform. Sie sind also die optimale Wahl, wenn ihr es gerne kuschlig mögt. Nicht umsonst handelt es sich dabei um die meistverkauften Fleece-Produkte von Nike: Sie sind unglaublich weich, waschmaschinenfest und in allen gängigen Größen erhältlich. Club Fleece-Sweatshirts sind für Herren, Damen und Kinder in verschiedenen Styles verfügbar: mit Halbreißverschluss, als Hoodie, mit Rundhalsausschnitt oder mit durchgehendem Reißverschluss. Geh aufs Ganze und runde das Outfit mit einer Club Fleece-Jogginghose oder Club Fleece-Shorts ab.

Mit dem Nike Air Max 270 kombinieren

Wer auf der Suche nach einem sportlichen Schuh für jeden Tag ist, wird bei uns mit dem Nike Air Max 270 fündig. Wähle eine klassische schwarz-weiße Farbgebung für die ganze Truppe oder lass alle in der Familie ihre eigenen Farben wählen, um für Abwechslung zu sorgen. Diese Schuhe (auch die Baby- und Kleinkindmodelle) verfügen über Nike Air-Dämpfung in der Sohle und sorgen so für noch mehr Tragekomfort.