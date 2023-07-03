Partenaires locaux - Nike

Pour la coach María del Carmen Francisco Martínez, qui fait partie de Proyecto Cantera, une association à but non lucratif qui soutient par le foot les filles issues de milieux défavorisés, le sport est essentiel pour les aider à atteindre leurs objectifs. « Ne doute jamais : tu as bien ta place sur les terrains. Et nous les femmes, on peut briller dans n'importe quel sport. Le sport permet de rencontrer plein de gens avec qui te lier d'amitié et qui peuvent par la suite devenir des mentors. Ça t'apprend à communiquer, à résoudre des conflits, à être disciplinée, à travailler plus dur et à aller encore plus loin, à vivre avec les autres, à être une meneuse, et plein d'autres choses. » Proyecto Cantera fait partie des communautés qu'on soutient du mieux qu'on peut, pour que la nouvelle génération de jeunes filles ait toutes les chances de réussir, sur les terrains et dans la vie.