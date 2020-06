La priorité, c'est vous

Aujourd'hui plus que jamais, il est primordial d'apprendre à prendre soin de soi.

Nous avons tous le temps de prendre soin de nous. Ce qui empêche certains de le faire, c'est de faire passer d'autres choses en priorité avant le sport, comme par exemple passer du temps sur son téléphone. Pensez-vous vraiment qu'en examinant attentivement votre journée, il vous serait impossible de trouver 20, 30 ou 40 minutes sur le temps passé sur Instagram, Facebook, à envoyer des messages, à surfer sur Internet ou d'autres moments où vous étiez juste distrait ?



Plutôt que de dire que vous n'avez pas le temps de faire du sport, essayez de dire « Le sport n'est pas ma priorité ». C'est comme ça que vous pourrez reprendre le contrôle et modifier la façon dont vous utilisez votre temps pour faire passer le sport en priorité. Pour ce faire, le temps consacré au sport doit être non négociable. Avant de dire que vous ne pouvez pas faire passer le sport en priorité avant votre travail ou votre famille, sachez que vous ne rendez service à personne en ne prenant pas soin de vous. Le sport est bénéfique tant sur le plan physique que mental, et cela vous permet d'être un meilleur employé et un meilleur parent. Cela vous aide à être la meilleure version de vous-même.



Pour réellement changer vos habitudes et votre vie, vous devez apprendre à vous aimer suffisamment pour prendre la décision de vous donner la priorité. Essayez de vous dire « Quoiqu'il arrive, j'en vaux la peine. Aujourd'hui, je vais prendre le temps que j'utilise d'habitude sur Instagram et je vais l'utiliser pour faire du sport. » À long terme, cela vous apportera plus de satisfaction que de savoir ce que fait votre ancien collègue ou une star de la pop. Prenez l'engagement de réduire dès demain le temps passé en distractions sur votre téléphone pour faire du sport, car vous en valez la peine.