Force surhumaine

Coaching
Dernière mise à jour : 27 janvier 2021

Par Nike Training

Force surhumaine

Révélez les super-héros qui se cachent en vous et aidez vos enfants à découvrir leur force.

Préparez-vous pour un entraînement hyper amusant et décalé, basé sur la force et conçu pour toute la famille. Vous pourrez utiliser tout ce qu'il y a dans votre maison, alors soyez créatif en cherchant des accessoires qui vous permettront de montrer votre force surhumaine.

Il est temps de mettre vos muscles à l'épreuve. Rapide, intense et plein de surprises, cet entraînement permettra à tous les membres de la famille de montrer leur force. Les super-héros n'ont qu'à bien se tenir.

Libérez votre puissance

Cet entraînement basé sur la force va remonter le moral à toute la famille. Commencez par chercher dans la maison des objets lourds, que vous pouvez soulever sans danger. Des bouteilles d'eau pleines, des sacs de linge sale, les petits frères et sœurs (ou vos animaux de compagnie) feront parfaitement l'affaire. Quand vous êtes prêts, commencez l'entraînement en suivant les instructions.

Lorsque vous arrivez à la partie des pompes et des squats, choisissez celui ou celle qui devra montrer sa force surhumaine. Il ou elle devra continuer à réaliser les mouvements pendant que le reste de la famille ajoutera différents objets pour augmenter le poids. Maman pourra-t-elle faire des pompes avec le chien sur son dos ? Les plus petits pourront-ils soulever les sacs de linge sale tout en faisant des squats ? Il est temps de montrer à quel point vous êtes fort !

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Lorsque vous arrivez à la partie des pompes et des squats, choisissez celui ou celle qui devra montrer sa force surhumaine. Il ou elle devra continuer à réaliser les mouvements pendant que le reste de la famille ajoutera différents objets pour augmenter le poids. Maman pourra-t-elle faire des pompes avec le chien sur son dos ? Les plus petits pourront-ils soulever les sacs de linge sale tout en faisant des squats ? Il est temps de montrer à quel point vous êtes fort !

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Date de première publication : 27 janvier 2021

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