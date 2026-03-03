Présentation de la Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas : une chaussure de foot digne de « la reine »

Découvrez la Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas : une chaussure de foot digne de « The Queen »
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La première chaussure signature de la star du foot est un modèle innovant et haute performance dont la silhouette reconnaissable rend hommage à son homonyme dans les moindres détails.
- La chaussure de foot Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas célèbre « The Queen » dans chaque détail de sa conception, de son numéro préféré (le 11) à un « A » qui forme une couronne.
- La première chaussure Player Edition de la championne de foot est équipée des dernières technologies Nike Football, conçues pour effectuer des mouvements précis et des changements de direction confiants sur le terrain.
- Sortie le 2 février 2026, la chaussure Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas est disponible en pointures adulte et enfant sur Nike.com et chez certains revendeurs.
La Queen du foot a maintenant sa propre chaussure. Nike a dévoilé la première Player Edition d'Alexia Putellas, inspirée de sa célèbre chaussure de foot Phantom 6.
La Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas a été conçue en tenant compte du style de jeu et des contributions de la superstar. En fait, chaque détail de sa première chaussure signature rappellera The Queen aux athlètes qui la portent.
Le numéro 11 est affiché sur toute la chaussure, ce qui montre de manière évidente que ce numéro a une signification personnelle pour la star.
« Quand j'ai commencé à regarder le Barça, je me souviens que le numéro 11 était Rivaldo, un gaucher », explique Putellas, également gauchère, à propos de la signification personnelle du numéro pour elle. Je suis tombée amoureuse de ce numéro. Tout le monde veut le numéro 10, mais le 11 est à part. Quand on voit le 11, je veux qu'on pense à Alexia. »
Le thème « More Than 11 » est présent sur toute la chaussure, avec le numéro affiché 11 fois à plusieurs endroits, des plus évidents (à savoir la semelle extérieure et l'empeigne) aux plus discrets (la semelle de propreté).
En regardant de près le logo Nike affiché sur la chaussure, on trouve une paire de 11 qui se combinent pour former non seulement un « A » élégamment écrit, mais aussi une couronne, faisant référence au numéro de maillot de Putellas, à sa première initiale et à son surnom : « The Queen ».
En tant que femme et force dominante sur le terrain dans un sport principalement pratiqué par les hommes, Putellas a mérité son surnom.
« En grandissant en Espagne, je ne pouvais regarder que des hommes jouer au foot », dit-elle. « Je n'ai jamais osé rêver de jouer au Camp Nou ou d'avoir ma propre chaussure Nike. »
Comme le reste du modèle, la palette de couleurs de la Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas s'inspire de ses mouvements et de ses prouesses sur le terrain, avec des rouges éclatants reflétant la puissance et la créativité et des tons noirs représentant la confiance et le contrôle. Les accents métalliques claires et les éléments pailletés ajoutent des touches d'éclat pour un effet plus élégant, tandis que les graphismes superposés ajoutent un attrait visuel supplémentaire.
Sa première chaussure signature impressionne non seulement par son style, mais également par sa conception, avec des technologies haute performance et innovantes développées grâce aux observations d'athlètes pro, y compris, bien sûr, Putellas elle-même. Cette version de la Phantom 6 est conçue pour que les joueurs de tout âge puissent effectuer des attaques précises et des changements de direction rapides similaires à ceux de leur idole.
Cette capacité à impressionner sur le terrain est due à l'empeigne Tuned Gripknit de la chaussure, qui offre une précision ultime dans toutes les conditions. La plaque Cyclone 360 permet une adhérence rotative et des mouvements rapides, tandis que l'espace pour les orteils est pensé pour le confort et le contrôle du ballon.
La chaussure Player Edition est accompagnée de plusieurs vêtements coordonnés amusants pour les fans d'Alexia Putellas de tout âget : un survêtement pour les adultes et un t-shirt et un short pour les enfants. Ces pièces présentent des détails de conception similaires à ceux de la chaussure et célèbrent Putellas en tant que force dominante dans le sport.
La Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas est désormais disponible sur Nike.com et chez certains revendeurs en versions adulte et enfant : la Phantom 6 Elite FG Low-Top et la Jr. Phantom 6 Academy MG.