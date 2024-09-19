Une collab entre Nike et The LEGO Group pour encourager le jeu

Le jeu devrait être un élément fondamental de l'enfance. Malheureusement, pour un tiers des enfants dans le monde, le temps de jeu est limité à trois heures par semaine, selon une étude récente du groupe LEGO. De plus, selon l'Organisation mondiale de la Santé, seul un enfant sur cinq dans le monde pratique l'activité physique nécessaire à son épanouissement.



La solution ? Plus de temps pour le jeu et le sport, qui sont essentiels au développement des enfants. C'est pourquoi Nike et le groupe LEGO se sont associés pour atteindre cet objectif. Les deux entreprises ont conclu un nouveau partenariat de plusieurs années pour inspirer et encourager les enfants à bouger, explorer et créer pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes.



« Nike investit dans l'avenir du sport pour les jeunes en bâtissant un monde actif et inclusif qui incite les jeunes générations à jouer et atteindre leur plein potentiel », a explique Vanessa Garcia-Brito, VP and Chief Impact Officer chez NIKE, Inc. « Le coaching fait redécouvrir le plaisir du sport aux jeunes de tous horizons. Notre but, c'est de donner à la prochaine génération les moyens de faire du sport, de bouger toute leur vie et de les aider à réaliser leurs rêves. »



À partir de l’été 2025, les marques lanceront plusieurs produits et expériences destinés à encourager l'épanouissement, la joie, la santé et l’esprit créatif des enfants. Le premier produit de ce type sortira le 1er juillet 2025, avec l'ensemble Nike Dunk x LEGO de près de 1 200 pièces. Les fans de LEGO à partir de 10 ans pourront reconstruire une chaussure Nike Dunk, un ballon de basket rotatif et le célèbre slogan « Dunk », puis exposer l'ensemble fièrement dans l’espace de leur choix. Inspiré par les célèbres chaussures Nike Dunk, cet ensemble rend hommage à la culture sneakers et à la créativité LEGO en fusionnant deux univers : la construction et le sport. D'autres ensembles LEGO sortiront en septembre 2025.

En août, des chaussures, des vêtements et des accessoires au nom des deux marques Nike x LEGO seront disponibles, dont la collection Nike Air Max Dn x LEGO. La collection Nike Dunk Low x LEGO et d'autres produits sortiront à leur tour le 1er septembre 2025. Le design de ces produits associe le style unique de LEGO à la culture sportive et à l’ADN de Nike. D'autres chaussures et vêtements des deux marques sortiront à l'automne 2025.

Les collections Nike Dunk Low x LEGO et Nike Air Max Dn x LEGO seront disponibles sur tous les canaux Nike, y compris sur nike.com et chez certains revendeurs partenaires.

Étape par étape, brique par brique, Nike et le groupe LEGO sont ravis d'inspirer la prochaine génération de créateurs et de créatrices. Leur invitation aux enfants du monde entier : À vos marques, prêts, partez… créez !