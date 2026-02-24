JuJu Watkins lance sa première chaussure Nike en collaboration avec LeBron James

JuJu a travaillé avec les designers de Nike Basketball pour créer une chaussure qui reflète ses goûts tout en mettant l'accent sur le confort, l'amorti et la résistance pour accompagner les athlètes. La chaussure est conçue pour le terrain, avec des caractéristiques spécialisées pour appuyer tous les éléments de jeu pour lesquels JuJu est connue.

Cette sneaker est dotée d'une semelle intermédiaire en mousse Nike React sur toute la longueur pour une sensation de douceur et de réactivité avec un retour d'énergie optimal. Cette réactivité est conçue pour accompagner les athlètes dans leurs changements de direction rapides sur le terrain. La chaussure est également équipée d'unités Nike Air Zoom à l'avant-pied pour un rebond supplémentaire, que tu aies le ballon ou que tu fasses des mouvements pour l'obtenir.

Le design met en valeur le style unique de JuJu et son attention aux détails avec un Swoosh emblématique de Nike, des lacets épais de 16 mm et un motif floral matelassé sur le col intérieur et la languette. L'arrière de la languette est également orné d'un doodle « By JuJu ».

La chaussure est disponible dans le coloris Silver Lining, un mélange audacieux de teintes métallisées qui captent la lumière et te rendront difficilement invisible sur le terrain. D'autres coloris rendront hommage au quartier de Watts à Los Angeles, d'où est originaire JuJu, ainsi qu'à son nouveau domicile à l'Université de Californie du Sud.

LeBron qualifie JuJu de « formidable ambassadrice du jeu d'aujourd'hui », ajoutant que « cette chaussure lui donne un moyen supplémentaire de tracer sa propre voie, sur le terrain comme en dehors ».

La LeBron NXXT Gen by JuJu sera disponible dans le coloris Silver Lining à l'été 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.