Quatre idées de repas pour l'automne par des spécialistes de la diététique

À l'arrivée du froid, rien de tel pour combler ses envies que de manger des produits « de saison ». Avec un ensemble de recettes d'automne savoureuses et équilibrées, toi et ta famille aurez de quoi vous rassasier.

Pour remettre le sujet dans son contexte, les produits de l'été sont souvent très concentrés en eau, ce qui aide le corps à réguler sa température et à se rafraîchir quand il fait chaud. En automne et en hiver, ils font place aux légumes racines et aux légumes verts à feuilles pour garder le corps chaud et rassasié quand les températures chutent.

Une alimentation de saison est l'une des meilleures manières de rester en bonne santé, tout en respectant la planète. Les marchés de producteurs locaux et les fermes près de chez toi proposent une grande variété de produits frais du moment. Si tu as cette possibilité, c'est un moyen facile de t'en procurer. Ce mode de consommation local permet de réduire les transports, et donc les émissions, tout en garantissant une alimentation plus riche sur le plan nutritionnel. Lorsque les denrées alimentaires sont cultivées et achetées localement, elles conservent plus de nutriments que quand les fruits et légumes sont récoltés tôt pour être ensuite transportés en camion à travers le pays.

Ces plats d'automne de saison sont riches sur le plan nutritif et savoureux à souhait. Tout pour traverser cette période au mieux de ta forme !