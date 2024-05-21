L'histoire de la Pegasus

Puis est arrivée l'unité Zoom Air, à l'amorti ultra-réactif. Déjà populaire sur d'autres modèles, elle s'est invitée sur la Pegasus en 2010 (et aujourd'hui encore, c'est elle que l'on retrouve sur ce modèle). Par la suite, plusieurs améliorations ont été apportées, comme l'empeigne plus respirante et autres bonus qui ont donné un coup de peps à la franchise. Pour sa 35e édition, la Pegasus intègre pour la première fois une unité Zoom Air sur toute la longueur, qui épouse parfaitement la courbure de la chaussure. Son succès était-il toujours au rendez-vous ? Douze millions de paires ont été vendues en l'espace d'un an.

Au cours des 20 années suivantes, la Pegasus est devenue la chaussure préférée de la communauté running. Pendant ce temps, l'équipe de design Nike a continué à travailler avec les athlètes pour rendre le modèle plus innovant et plus performant. Objectif : utiliser la Pegasus comme base pour créer toute une gamme de chaussures haute performance, adaptées à tous les runs.