Collection Air Jordan
Air Jordan 8
Sortie de la version originale (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK / BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130169-040)
Air Jordan 8
Sortie de la version originale (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK / BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130169-040)
Une nouvelle référence
À la fin de la saison de 1993, les Bulls ont réussi à décrocher leur troisième titre de champion consécutif. C'était la troisième équipe à réussir cet exploit dans l'histoire de la ligue. Pour accompagner cette victoire, Michael Jordan est devenu le premier joueur à remporter le titre de MVP, trois finales de suite. Tout au long de cette saison pleine de records, Michael Jordan portait la Air Jordan 8.
Inspirée des archives
Emblème d'une décennie
Après ces trois titres de champion et de MVP, la sortie de la Air Jordan 8 en 1993 marque la fin du premier volet de la carrière de Michael Jordan et de sa gamme de sneakers. La Air Jordan 8 se décline en trois coloris d'origine, et sa conception pleine d'audace intègre des sangles et une languette à motif en tissu chenille. Bref, de quoi en faire la sneaker emblématique des années 90, aujourd'hui synonyme de la décennie dans laquelle elle a vu le jour.