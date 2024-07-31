Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket

Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, légende du basket
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La nouvelle chaussure parfaite pour jouer au basket.
- La Giannis Freak 6 est la toute dernière chaussure signature de Nike et de Giannis Antetokounmpo, ailier fort des Bucks de Milwaukee, dont la première collab remonte à 2013.
- Conçue pour tous les postes et tous les types de foulées, la Giannis Freak 6 mise tout sur la vitesse, la stabilité et le retour d'énergie.
- La semelle intermédiaire intègre une mousse Cushlon 2.0 et une unité Air Zoom à l'avant-pied pour plus de confort et de réactivité, avec une meilleure absorption des chocs. Avec son mesh et son système de maintien dynamique intégré, l'empeigne améliore la respirabilité et la stabilité. Les nouvelles semelles extérieures en caoutchouc sont plus adhérentes.
- Le coloris « Roses » rend hommage au défunt père de Giannis et le coloris noir et vert représente le style énergique du numéro 34.
- La Giannis Freak 6, une nouvelle version de la Giannis Immortality 4 et une nouvelle collection de vêtements seront disponibles le 16 août 2024 sur nike.com et chez certains revendeurs. La collection de vêtements comprend un haut Dri-FIT à quart de zip, un maillot, un t-shirt Nike, un jogging et un short.
Giannis Antetokounmpo peut vraiment tout faire sur le terrain. Comme ses nouvelles chaussures ! Dernière sneaker signature du célèbre ailier fort des Bucks de Milwaukee, la Giannis Freak 6 s'inspire de sa maîtrise du jeu. Adaptée à tous les postes et à tous types de foulées, cette chaussure de basket est faite pour les athlètes qui aiment l'intensité.
Vitesse, stabilité et retour d'énergie : voilà notre inspiration pour cette nouvelle sneaker. La semelle intermédiaire est en polyuréthane thermoplastique, une matière ultra-résistante et souple qui épouse la forme du pied. Elle intègre une mousse Cushlon 2.0 et une unité Air Zoom à l'avant-pied. Résultat : plus de confort, plus de réactivité et une meilleure absorption des chocs. Le système de maintien dynamique dans l'empeigne améliore la stabilité et t'offre une liberté de mouvement naturelle. Le mesh te garde au frais et la nouvelle semelle extérieure en caoutchouc est encore plus adhérente.
Les deux coloris sont signés Giannis. Le coloris « Roses », qui mêle du rose, du rouge et du blanc, rend hommage à son défunt père. Quant au noir et vert citron « Naija », il incarne le style énergique du basketteur et célèbre ses racines nigérianes. Le coloris rose n'a rien de surprenant. Suite à la naissance de sa fille, c'est cette couleur que portait Giannis pendant ses entraînements avec les Bucks. La chaussure est vraiment à son image : sous les semelles extérieures, on retrouve le mot « Freak », surnom de Giannis.
En plus de la Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo et Nike lancent une nouvelle version de la Giannis Immortality 4, ainsi qu'une nouvelle collection de vêtements : un haut Dri-FIT à quart de zip, un maillot, un jogging, un short et un t-shirt Nike. Ces pièces seront dispos le 16 août sur nike.com et chez certains revendeurs avec la Giannis Immortality 3 et la Freak 5.
Quand on mesure 2,11 m avec une envergure de 2,20 m, on peut clairement viser plus haut. Mais pas besoin d'être le « Greek Freak » ou une divinité grecque pour y arriver. Toi aussi, lance-toi avec cette nouvelle sneaker stylée et adaptée à tous les postes.