Exercices de football pour les filles - Nike

Roule une paire de chaussettes (propres ou sales) en boule, et prends un panier à linge, une corbeille ou un sac vide.

Mode Facile

• Place le panier à une distance de quatre pas.

• Tiens les chaussettes roulées en boule dans une main.

• Lâche la boule et vise le panier en tirant au pied*.

• Tu marques cinq points à chaque fois que la balle entre dans le panier.

• Tu marques un point à chaque fois que tu touches le panier. Combien de points arrives-tu à marquer en 10 essais ?

• Est-ce que tu peux battre ton meilleur score ?

Mode Intermédiaire

• Si tu veux, essaie de faire pareil avec l'autre pied (ton pied faible).

• Si tu arrives à l'envoyer dans le panier, tu marques 10 points.

• Si tu touches le panier, tu marques cinq points.

• Est-ce que tu peux battre ton meilleur score ? Comment as-tu fait ?

À deux

• Tu peux aussi jouer contre une personne de ta famille ou de ta classe.

• Tirez 10 fois à tour de rôle. Qui a marqué le plus de points ? Comment ton adversaire s'y est pris ?

• Qu'as-tu appris en regardant ton adversaire jouer ?

• Fais deux compliments à ton adversaire sur sa performance pendant ses essais.

* Tu peux aussi lancer les chaussettes à la main, si tu veux !