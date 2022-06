(Brassière) par Dina | À propos des brassières de sport

Je suis tellement fière et enthousiaste à l'idée de donner le coup d'envoi de la nouvelle série de Nike sur les brassières de sport : « (Brassière) par… » avec mon avis sur cet article essentiel de la tenue. Il était temps que nous examinions en détails et en toute franchise l'article sur lequel les femmes me demandent le plus de conseils. Oui… les femmes me posent davantage de questions sur les brassières de sport que sur les chaussures de running. Tout le monde sait déjà comment trouver la chaussure de running qui lui convient le mieux. Mais quand il s'agit de choisir la brassière de sport idéale, il y a bien plus de points d'interrogation… Où aller pour l'acheter ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que je devrais ressentir en la portant ? 🤷



Le manque de connaissances sur les brassières de sport, le fait d'en porter une qui soit mal ajustée ou qui ne maintienne pas assez sont clairement des obstacles à la pratique d'un sport. Mais ça ne devrait pas être le cas. On sait que beaucoup de jeunes femmes arrêtent malheureusement le sport au début de l'adolescence. L'une des principales raisons est un sentiment général d'inconfort et, oui, de honte par rapport à leur corps qui change à vue d'œil. Et je comprends ça. Je suis aussi passée par là. L'année dernière encore, tu pouvais courir partout sans même penser à ta poitrine. Mais maintenant, tu as deux « bosses » sur ton buste qui ont complètement modifié la manière dont ton corps bouge et les sensations qu'il te procure !



Même si tu adores faire du sport, sans le bon maintien, tu ne seras pas à l'aise. Nombreuses sont les filles qui associent le sport, ou l'activité physique en général, à des douleurs à la poitrine. Et elles se disent les choses suivantes : « tu vois… c'est vraiment pas fait pour moi », « mes seins sont trop gros pour ça maintenant », « ça fait trop mal » et enfin « ça ne vaut pas toute cette douleur ». Mais cela n'a pas de raison d'être. Et surtout, beaucoup de filles n'ont pas conscience que le seul fait de porter la bonne brassière peut éliminer une bonne partie de ces problèmes.



Alors essayons de démystifier les brassières de sport et de tordre le cou aux idées reçues.



Je suis fière de vous offrir (Brassière) par Dina : le sujet dont il ne faut pas avoir honte. Nous aborderons ce thème en toute franchise. Je vais vous montrer différents niveaux de maintien, différents types de brassières et répondre à quelques questions que beaucoup ont peur de poser. Mais avec moi vous pouvez, je ne vous jugerai pas 😄



Sans plus attendre… passons aux choses sérieuses !



Bises Dina xxx