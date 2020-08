Créez un état d'esprit plus fort

La méditation est l'une des meilleures techniques pour parvenir à ce résultat, selon Andy Puddicombe, membre du Nike Performance Council et co-fondateur de l'application de pleine conscience Headspace. Quand vous méditez, le sang arrive en plus grande quantité vers la matière grise de votre cerveau (impliquée dans le contrôle des muscles et la perception sensorielle), qui s'épaissit et se renforce. Cela peut vous aider à calmer vos nerfs, vos doutes ou votre anxiété dans les moments stressants, pour vous permettre d'agir en restant concentré, avisé et déterminé.



Seuls quelques instants sont nécessaires pour exploiter cette puissance. Essayez cette séance de méditation de 20 secondes : prenez trois profondes inspirations, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Prenez conscience de chaque sensation dans votre corps et laissez vos pensées aller et venir.



Répétez ce court exercice de respiration plusieurs fois par jour et augmentez graduellement le nombre d'inspirations en laissant vos pensées aller et venir. Votre esprit finira par aider votre corps à passer au niveau supérieur.