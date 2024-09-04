Qu'est-ce que le pickleball ? Et quelles sont les règles ?

Pour Rick Witsken, ancien joueur de tennis professionnel, coach de pickleball et cofondateur de la National Pickleball League, une nouvelle ligue professionnelle pour les 50 ans et plus, la facilité d'apprentissage y est pour beaucoup. Les athlètes peuvent s'amuser en l'espace de quelques minutes seulement.

« C'est beaucoup plus facile d'avoir un bon niveau en pickleball qu'en tennis », explique Rick Witsken. D'après lui, il faut parfois prendre quelques leçons de tennis avant de parvenir à faire trois va-et-vient au cours d'un échange.

« Au pickleball, on y arrive dans les cinq premières minutes de jeu. Plus l'échange est long, plus la tension monte et plus le jeu devient fun. On atteint un niveau correct en pickleball beaucoup plus rapidement qu'en tennis, c'est pour ça que sa popularité explose. »

Ernie Medina, ambassadeur de USA Pickleball et coach de l'organisme Professional Pickleball Registry, approuve. À ses yeux, la popularité du jeu est liée au fait qu'il se rapproche plus d'un « grand ping-pong » que d'un « petit tennis ».

« La taille du court pourrait aussi expliquer la popularité de ce sport d'un point de vue social », ajoute Rick Witsken. Comme on joue plus près les uns des autres et qu'on ne court pas autant, on peut facilement discuter et plaisanter à chaque point.

Pour autant, la petite taille du terrain ne veut pas dire que le pickleball n'a rien d'un sport : une étude de 2021 publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health a découvert que, chez des adultes sédentaires ayant commencé à jouer au pickleball, la puissance des jambes avait augmenté de 11 % en seulement six semaines.

En comparaison, un entraînement de foot de haute intensité améliore souvent la puissance des jambes de 15 à 16 % chez des hommes mûrs en l'espace de quatre mois. En plus de constater des bienfaits sur leur santé physique, les pickleballers ayant participé à l'étude ont rapporté que le jeu était fun et agréable à jouer. Ces personnes ont réalisé 4,5 heures d'exercice en moyenne sur six semaines, et elles ont indiqué que leur bien-être s'était amélioré sur cette période.