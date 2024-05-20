Comment assouplir des chaussures de running neuves

Trouver les chaussures de running parfaites et les assouplir peut parfois demander beaucoup de temps et d'efforts. Il n'est donc pas étonnant que la tâche puisse te sembler fastidieuse quand il faut les changer. Les chaussures de running tiennent généralement entre 500 et 800 kilomètres, expliquait Carol Mack, kiné et coach certifiée, dans un précédent entretien avec Nike. Mais si tu remarques des ampoules sur tes pieds ou des traces d'usure irrégulières sur les semelles de tes chaussures, pense à les changer plus régulièrement.

Une fois ta nouvelle paire trouvée, le vrai défi commence : aider ton pied à s'y adapter. Tu ne sais pas par où commencer ? Dans cet article, tu trouveras des instructions étape par étape pour assouplir tes nouvelles chaussures de running. Profite aussi de conseils de pros, pour rendre le processus aussi simple et indolore que possible.

(CONTENU APPARENTÉ : Choisis tes chaussures de running comme les pros)