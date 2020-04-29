Célébrez vos victoires tout au long de votre parcours

Chaque nouveau défi relevé apporte naturellement son lot de hauts et de bas. Il est crucial de célébrer les victoires remportées en chemin pour conserver un regard positif sur le parcours global, car c'est en restant bienveillant et non en se blâmant que l'on reste motivé.

Par exemple, imaginons que vous vous êtes fixé pour objectif de manger des légumes verts à chaque repas pour augmenter votre consommation d'aliments sains. Vous y parvenez la plupart du temps, mais un beau jour, pour une raison ou une autre, le plan ne se déroule pas comme prévu et vous terminez la journée sans avoir consommé un seul légume. Il y a alors deux manières d'aborder la chose :

Pour beaucoup, c'est l'occasion de s'adresser mentalement des reproches : Oh non, je n'ai pas atteint mon objectif. J'ai échoué. C'est trop dur. Ce raisonnement tend à les plonger dans une spirale négative : Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai jamais. » C'est exactement le genre de pensées qui les poussent à abandonner.