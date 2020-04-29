Célébrez vos victoires tout au long de votre parcours

Célébrez vos victoires
Coaching et nutrition
Par Betina Gozo
Restez motivé en changeant de point de vue
Chaque nouveau défi relevé apporte naturellement son lot de hauts et de bas. Il est crucial de célébrer les victoires remportées en chemin pour conserver un regard positif sur le parcours global, car c'est en restant bienveillant et non en se blâmant que l'on reste motivé.
Par exemple, imaginons que vous vous êtes fixé pour objectif de manger des légumes verts à chaque repas pour augmenter votre consommation d'aliments sains. Vous y parvenez la plupart du temps, mais un beau jour, pour une raison ou une autre, le plan ne se déroule pas comme prévu et vous terminez la journée sans avoir consommé un seul légume. Il y a alors deux manières d'aborder la chose :
Pour beaucoup, c'est l'occasion de s'adresser mentalement des reproches : Oh non, je n'ai pas atteint mon objectif. J'ai échoué. C'est trop dur. Ce raisonnement tend à les plonger dans une spirale négative : Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai jamais. » C'est exactement le genre de pensées qui les poussent à abandonner.
"Il est crucial de célébrer les victoires remportées en chemin pour conserver un regard positif sur le parcours global."
Betina Gozo
Une manière plus positive d'aborder cette journée imparfaite est de se focaliser sur ce qu'on a bel et bien accompli : "Super, j'ai réussi à manger des légumes à tous les repas d'hier, et ce sera le cas aussi demain !" ou "Mieux vaut manger des légumes à chaque repas quatre jours par semaine qu'une salade de temps à autre comme je le faisais avant !"
Modifiez votre point de vue de manière à vous focaliser sur les victoires plutôt que sur les échecs. De la même manière, récompensez-vous pour les objectifs que vous avez accomplis en chemin, afin de célébrer pleinement vos efforts acharnés. Voici quelques idées :
- Prenez soin de vous
Faites-vous couler un bain relaxant ou octroyez-vous du temps pour méditer.
- Offrez-vous un cadeau
Achetez quelque chose qui vous motivera à poursuivre sur votre lancée : une nouvelle paire de sneakers ou un magnifique saladier.
- Rédigez un journal
Inscrivez tous vos accomplissements dans un journal. Personnellement, les voir écrits noir sur blanc me permet de marquer une pause et de réaliser pleinement combien j'ai travaillé dur pour y parvenir.
Alors, la prochaine fois que votre esprit s'empresse d'insister sur le négatif en se focalisant sur ce que vous n'avez pas accompli, essayez plutôt d'adopter un point de vue positif et réjouissez-vous de ce que vous êtes parvenu à faire. Et la prochaine fois que vous atteignez un objectif, prenez le temps de célébrer pleinement votre victoire!