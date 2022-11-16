Les quatre bienfaits d'un réveil matinal sur la santé selon les médecins
Santé et bien-être
Ces bénéfices vous encourageront à vous lever dès la première sonnerie du réveil.
Que ce soit naturel pour vous de vous lever tôt ou que ce soit votre programme quotidien qui l'exige, un réveil matinal offre toute une série de bienfaits. De la régulation des hormones à une baisse de la dépression, les médecins vous expliquent pourquoi vous devriez mettre votre réveil plus tôt.
Les bienfaits d'un réveil matinal
Quand il s'agit d'évoquer les bienfaits d'un réveil matinal, le Dr David Brendel, psychiatre, explique qu'il faut distinguer deux catégories de bénéfices : les bienfaits biologiques et les bienfaits comportementaux. Les deux peuvent rendre vos journées et vos nuits bien meilleures.
1.Se lever tôt contribue à réguler son rythme circadien
Le soleil est le meilleur radio-réveil. À long terme, il vous aidera à avoir un rythme éveil/sommeil de qualité.
« S'exposer à la lumière du soleil dès le réveil contribue à régler notre rythme circadien », explique Annie Miller, assistante sociale agréée et experte en médecine comportementale du sommeil. Le rythme circadien, c'est le cycle interne sur 24 heures du corps qui réagit aux changements de luminosité. « En atteignant vos yeux, la lumière du soleil indique à votre cerveau qu'il est temps de se réveiller. »
Démarrer la journée en s'exposant aux premières lueurs du jour permet également au corps de se calmer quand il fait nuit et de se préparer à dormir. « Le fait de se lever tôt et de s'exposer à ces signaux dès le réveil peut également faciliter l'endormissement le soir en favorisant l'identification des signaux nocturnes », précise Annie Miller.
2.Plus de productivité
« Les gens sont généralement plus productifs tôt le matin », explique l'assistante sociale.
Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Se lever tôt permet notamment de profiter du moment où le corps est naturellement le plus alerte. Le cortisol, connu comme étant « l'hormone du stress », joue un rôle en stimulant l'état d'éveil, explique le Dr Brendel.
Les taux d'hormones fluctuent naturellement tout au long de la journée, « le pic se situant pour la plupart des gens aux environs de huit heures du matin, précise-t-il. Le cortisol peut contribuer à favoriser l'état d'éveil et d'alerte. La chose la plus saine et la plus productive à faire, c'est donc d'essayer d'aligner votre comportement et vos activités professionnelles sur ces changements biologiques. »
Si vous travaillez par postes, le pic de cortisol peut se manifester à un autre moment de la journée selon vos horaires de sommeil.
3.Se lever tôt peut diminuer le risque de développer des maladies chroniques
Le fait de se lever tôt peut également avoir un impact sur votre santé métabolique. Une récente étude a révélé que les personnes qui se levaient tôt brûlaient plus de graisses durant les phases de repos et d'exercice et étaient plus sensibles à l'insuline que les lève-tard. Cela peut se traduire par un risque plus faible de développer un diabète de type 2.
De plus, cette étude a révélé que les personnes qui se levaient tôt faisaient également plus d'exercice physique le matin et à midi et étaient généralement moins sédentaires durant la journée. Et le fait de bouger davantage est excellent pour la santé, car cela réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires, de l'anxiété, certains cancers et bien plus encore.
4.Se lever tôt peut être une vraie bénédiction pour votre bien-être psychologique
Les effets bénéfiques d'un réveil matinal sur la régulation du rythme circadien vont bien au-delà de la simple sensation de repos qu'il procure. Se lever tôt peut également contribuer à réguler l'humeur et vous aider à vous sentir mieux psychologiquement. Les recherches suggèrent qu'une perturbation du rythme circadien peut exacerber les symptômes chez les personnes prédisposées à des troubles de l'humeur comme l'anxiété ou des troubles dépressifs majeurs. Mais gardez à l'esprit que des troubles de l'humeur peuvent également entraîner des troubles du sommeil, cela marche donc dans les deux sens.
Et inversement, « l'une des nombreuses façons de traiter la dépression consiste à établir des habitudes de sommeil respectant davantage les cycles naturels jour/nuit », explique le Dr Brendel.
Voilà d'ailleurs ce qu'il dit à sa patientèle : s'il y avait une seule chose à changer dans leur comportement pour réduire la dépression, ce serait d'établir de meilleures habitudes de sommeil. Il s'agit plus précisément d'adopter un cycle de sommeil imitant l'horloge naturelle du corps et de s'exposer à la lumière du jour tôt le matin.
« D'un point de vue clinique, les personnes qui décalent leur rythme (se couchent et se lèvent plus tôt) se sentent généralement mieux psychologiquement », ajoute le Dr Brendel. Les recherches confirment effectivement cela : une étude de 2021 portant sur plus de 840 000 personnes a révélé qu'une tendance à se lever plus tôt était associée à une baisse de 23 % du risque de développer des troubles dépressifs majeurs.
La clé, c'est la régularité
« Le plus important, c'est la régularité, affirme Annie Miller. En vous levant toujours à la même heure, vous vous endormirez plus facilement le soir. »
Le fait de se lever tous les jours à la même heure contribue au développement de ce qu'on appelle une « pression de sommeil », explique-t-elle. « La pression de sommeil, c'est ce qui fait qu'on a envie de dormir le soir. Plus la période d'éveil est longue, plus la pression de sommeil est forte. Le fait de se lever plus tôt favorise donc cela. »
La régularité est également importante pour ce qui est d'adopter des habitudes saines, comme le fait de faire de l'exercice et de manger sainement au quotidien. « Je souligne l'importance de la régularité au niveau du sommeil auprès de mes patients et de mes patientes. Pour moi, c'est la base pour pouvoir respecter son rythme biologique et adopter des habitudes saines, indique le Dr Brendel. Si vous avez un bon rythme de sommeil, ce sera plus facile d'adopter ces habitudes, et si vous avez ces habitudes, vous aurez plus de chances d'avoir un bon rythme de sommeil. »
La plupart des gens savent ce que c'est que de manquer un entraînement ou de faire des mauvais choix alimentaires parce qu'ils sont épuisés, n'est-ce pas ?
Conclusion : « S'il y a bien une chose qu'il faut planifier et régler au mieux dans votre vie, c'est le sommeil », affirme le Dr Brendel. Et se lever plus tôt le matin, c'est une des manières d'y parvenir.
Rédaction : Amy Marturana Winderl