Des experts expliquent comment arrêter la procrastination de vengeance au coucher

Pourquoi nous sacrifions le sommeil

Nous sommes nombreux à avoir une vie surchargée, explique Jennifer Martin, psychologue clinicienne et experte en médecine comportementale du sommeil, professeur de médecine à l'université de Californie à Los Angeles et membre du Nike Performance Council. Les gens sacrifient souvent le sommeil pour prendre du temps pour eux, surtout quand ils ne vivent pas seuls, dit-elle. Depuis le début de la pandémie, les frontières entre le travail, l'école et la maison sont plus floues que jamais et la nuit est probablement le seul moment où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils se disent « juste un de plus » (un épisode, une heure sur les réseaux sociaux, etc.). Et sans s'en apercevoir, il est déjà 2 heures du matin, et il faut se lever à 7h00.

« Lorsque les gens ont sommeil, ils ne prennent pas toujours de bonnes décisions », dit Jennifer Martin. Et c’est un cercle vicieux, car lorsque vous décidez de vous coucher tard, vous êtes encore plus fatigué le lendemain, explique-t-elle, ce qui augmente les chances que cela devienne une habitude.

Nous n'avons probablement pas besoin de vous rappeler que si vous n'avez pas vos sept à neuf heures de sommeil pendant la nuit, cela peut affecter votre pensée et vos ressentis pendant le journée. Mais nous le ferons quand même.

« Vous pouvez être léthargique et remarquer que vous n'êtes pas concentré et que vous avez du mal à vous souvenir de certaines choses », explique Keisha Sullivan, diplômée en ostéopathie, spécialiste en médecine du sommeil. Sur le plan émotionnel, vous pouvez être de mauvaise humeur et irritable. Physiquement, un manque de sommeil de qualité procure du stress à votre corps, qui est contraint de libérer plus de cortisol (une hormone du stress). Ceci peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus susceptible de tomber malade, dit Keisha Sullivan. Et ce ne sont là que les conséquences à court terme.