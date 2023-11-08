En forme avec Fleur

J'ai noté quelques astuces pour apprendre la base. Comme ça, tu seras au top pour danser sur scène, en battle ou juste dans ta chambre.



👟 Continue à t'entraîner. On s'améliore avec le temps. Promis !



🗯️ Demande l'avis de ton entourage.



❤️‍🔥 Porte des vêtements qui te donnent confiance en toi.



🌸 Garde une attitude positive ! Danser, c'est avant tout se faire plaisir.



Si tu veux montrer au monde entier tes chorés sur Footwork, n'oublie pas de me taguer ! Mon pseudo, c'est @fleurforreal sur Instagram et TikTok.



Surtout, amuse-toi.



Fleur x



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