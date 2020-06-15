Apprendre aux enfants à faire des choix
Coaching
Par Nike Training
Faire des choix éclairés peut aider vos enfants, et vous-même, à rester actifs et positifs.
Lorsque les enfants passent beaucoup de temps à la maison, il est parfois compliqué de faire en sorte qu'ils restent actifs. C'est pourquoi, dans l'esprit de l'engagement Made to Play de Nike, nous vous initions chaque semaine aux six principes de notre système de coaching, pour aider les enfants à se motiver et à se dépenser.
Cette semaine, nous nous intéressons au principe du choix. Njabulo Ngxongo, coach Nike pour Sportstec à Soweto, en Afrique du Sud, vous explique comment donner aux enfants les moyens de faire des choix.
Posez-leur des questions
« En tant que coach, on ne se contente pas de parler. Il faut écouter et apprendre », explique Njabulo Ngxongo.
Posez des questions pour montrer aux enfants que ce qu'ils pensent vous intéresse. « Laissez-les exprimer leurs envies en les invitant à choisir. Ainsi, ils apprendront à prendre des décisions et progresseront à différents niveaux : comportement, confiance en soi ou encore leadership. »
En appliquant les suggestions de vos enfants, vous pourrez établir une relation basée sur la confiance et le respect, ce qui sera bénéfique pour tout le monde.
Laissez-les prendre l'initiative
Pour faire en sorte que les enfants restent actifs et motivés, encouragez-les à prendre l'initiative. Laissez-les décider pendant une journée et créer leurs propres activités. « Donnez-leur la possibilité de s'exprimer par le jeu et restez ouvert à leurs propositions », conseille le coach. « Cela les rendra heureux ».