다음 겨울 코트를 고를 때 고려할 점

나이키 패딩 재킷은 많은 사람들이 자신의 취향에 맞는 스타일을 선택할 수 있도록 다양한 디자인을 제공합니다. 엉덩이 바로 밑까지 내려오는 실용적인 길이부터, 쌀쌀한 날씨에 더욱 폭넓게 몸을 감싸줄 수 있는 무릎길이의 패딩 재킷까지 만나볼 수 있습니다.

매일 입기 좋은 재킷인 써마 핏 패딩은 신체의 열을 활용하여 보온성을 높이고 따뜻함을 유지해 주는 특수 기술이 적용됐습니다. 루즈 핏과 타이트 핏, 무광과 유광 소재로 각기 다른 분위기를 연출할 수 있습니다. 사람들과 어울리고 싶은 날에는 무광 소재를, 주목받고 싶은 날에는 유광 소재를 선택해 보세요.

혹독한 추위에 적합한 스톰 핏 패딩에는 바람, 진눈깨비, 눈 등 외부 영향을 막아주는 기술이 적용되었습니다. 레이어링 할 수 있는 넉넉한 내부 공간은 이중으로 몸을 보호하고 추위를 막아줍니다.

나를 드러내고 싶은 순간에는 인조 퍼 패딩을 선택해 보세요. 나이키 인조 퍼 패딩은 합성 다운 충전재와 내부의 번지 코드 조임 장치로 따뜻함을 유지시켜 주는 클래식한 패딩에 천연 퍼 디테일을 더했습니다.

매치 추천 제품: 하이웨이스트 저지 팬츠

루즈 핏 또는 슬림 핏의 패딩은 하이웨이스트 하의와 멋스러운 조화를 이룹니다. 비가 오는 날이라면 튼튼한 부츠와 함께 매치하기 좋은 방수 소재의 와이드 레그 디자인 리펠 팬츠는 어떨까요? 발목을 편안하게 감싸주는 골지 소재의 하이웨이스트 피닉스 플리스를 함께 매치해도 좋습니다.