다음 겨울 코트를 고를 때 고려할 점

따뜻한 겨울을 위한 나이키 아우터
구매 가이드
푹신한 패딩부터 탁월한 보온성의 베스트까지, 나만의 스타일을 완성하기 위한 다양한 겨울 아우터를 소개합니다.
날씨가 추워질수록 쌀쌀한 날씨를 대비할 수 있는 외투가 필요하죠. 친구들과의 약속에 나가거나 눈사람을 만들 때, 나이키의 겨울 아우터는 언제나 몸을 따뜻하게 유지해 줍니다.
다양한 스타일과 핏을 살펴보고 선택해 보세요. 베스트는 몸의 중앙을 따뜻하게 해 주고 패딩 재킷은 급격히 기온이 떨어질 때 몸 전체를 따뜻하게 보호하면서 스타일을 완성합니다.
나이키의 겨울 아우터는 추운 겨울 이후에도 즐길 수 있도록 디자인되었습니다. 포근한 겨울 아우터와 나이키 팬츠를 함께 매치해 스타일링해보세요.
나이키의 따뜻한 겨울 아우터
1. 패딩 재킷
나이키 패딩 재킷은 많은 사람들이 자신의 취향에 맞는 스타일을 선택할 수 있도록 다양한 디자인을 제공합니다. 엉덩이 바로 밑까지 내려오는 실용적인 길이부터, 쌀쌀한 날씨에 더욱 폭넓게 몸을 감싸줄 수 있는 무릎길이의 패딩 재킷까지 만나볼 수 있습니다.
매일 입기 좋은 재킷인 써마 핏 패딩은 신체의 열을 활용하여 보온성을 높이고 따뜻함을 유지해 주는 특수 기술이 적용됐습니다. 루즈 핏과 타이트 핏, 무광과 유광 소재로 각기 다른 분위기를 연출할 수 있습니다. 사람들과 어울리고 싶은 날에는 무광 소재를, 주목받고 싶은 날에는 유광 소재를 선택해 보세요.
혹독한 추위에 적합한 스톰 핏 패딩에는 바람, 진눈깨비, 눈 등 외부 영향을 막아주는 기술이 적용되었습니다. 레이어링 할 수 있는 넉넉한 내부 공간은 이중으로 몸을 보호하고 추위를 막아줍니다.
나를 드러내고 싶은 순간에는 인조 퍼 패딩을 선택해 보세요. 나이키 인조 퍼 패딩은 합성 다운 충전재와 내부의 번지 코드 조임 장치로 따뜻함을 유지시켜 주는 클래식한 패딩에 천연 퍼 디테일을 더했습니다.
매치 추천 제품: 하이웨이스트 저지 팬츠
루즈 핏 또는 슬림 핏의 패딩은 하이웨이스트 하의와 멋스러운 조화를 이룹니다. 비가 오는 날이라면 튼튼한 부츠와 함께 매치하기 좋은 방수 소재의 와이드 레그 디자인 리펠 팬츠는 어떨까요? 발목을 편안하게 감싸주는 골지 소재의 하이웨이스트 피닉스 플리스를 함께 매치해도 좋습니다.
2. 플리스 재킷
포근한 겨울날이나 두꺼운 코트 안에 따뜻하게 겹쳐 입고 싶을 때는 나이키 플리스 재킷을 추천합니다. 엉덩이부터 무릎 위 길이까지, 나와 어울리는 디자인을 선택하여 코디해 보세요.
부드럽고 가벼운 무게감으로 따뜻함을 선사하는 나이키 테크 플리스. 지퍼가 달린 주머니에 휴대폰, 지갑, 열쇠를 안전하게 보관할 수 있습니다. 하이-로우 밑단과 비대칭 지퍼가 돋보이는 오버사이즈 후디 케이프 스타일로 세련된 느낌을 더해보세요.
나이키 세르파 플리스 재킷은 특유의 부드럽고 푹신한 느낌을 선사합니다. 단추 또는 지퍼 스타일 중 선택할 수 있으며, 기온이 낮아지기 시작할 때 편안함을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
매치 추천 제품: 스포츠웨어 조거와 스웻팬츠
운동을 포함한 일상 속 모든 스타일을 위해 디자인된 조거 팬츠는 어디서나 착용하기 좋습니다. 오버사이즈 플리스 안에 넣어 입을 수 있는 하이웨이스트를 선택하거나, 꼭 맞는 재킷에 와이드 레그 스웻팬츠를 함께 매치하여 몸의 실루엣을 강조해 보세요.
3. 베스트
겨울에 매일 재킷을 입을 필요는 없습니다. 나이키 베스트는 몸의 중앙을 따뜻하게 감싸주면서 팔 부분은 자유롭게 움직일 수 있어 적절한 온도를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 그날의 기분이나 계획에 따라 후디, 긴팔, 티셔츠를 매치해 보세요.
날씨를 예측하기 어려울 때에는 나이키 스톰 핏 베스트를 선택해 보세요. 스톰 핏 베스트에 내장된 보온재와 방수 소재가 비바람으로부터 보호해 주고, 따뜻함을 유지해 줍니다.
추운 날에는 나이키 써마 핏 베스트를 선택해 보세요. 무릎이나 엉덩이 길이 중에서 선택할 수 있으며, 체온을 조절하고 몸과 베스트 사이 공간에서 찬바람을 막아주도록 설계되었습니다.
매치 추천 제품: 테크 팩 여성 팬츠
추운 날씨를 대비하기 위한 방한복으로 테크 팬츠를 선택해 보세요. 부드럽지만 탄탄한 소재로 제작되어 추운 날씨에도 몸을 따뜻하고 편안하게 유지해 줍니다. 하이웨이스트 밴드와 와이드 레그 실루엣은 베스트의 핏이 한층 돋보일 수 있도록 합니다.
4. 파카 재킷
나이키 파카 재킷은 혹독한 추위로부터 몸을 보호하는 뛰어난 보온성이 특징입니다. 특히 나이키 써마 핏 기술이 적용된 재킷은 신체의 열을 활용해 몸과 재킷 사이에 따뜻함이 유지될 수 있도록 도와줍니다.
겹쳐 입을 수 있는 넉넉한 핏이나 몸에 꼭 맞는 핏 중에서 선택해 보세요. 두 가지 모두 가장 필요한 순간에 따뜻함을 제공합니다.
매치 추천 제품: 나이키 원 레깅스
파카 재킷의 부피감이 부담스럽다면 나이키 원 레깅스를 통해 균형을 맞춰보세요. 피부처럼 가벼운 레깅스는 몸에 밀착되어 스니커즈 또는 부츠 안에 넣어 입을 수 있습니다. 파카의 지퍼를 열어 레깅스의 하이웨스트 라인을 강조하거나, 추운 날씨를 대비해 코트를 잠그고 타이츠가 살짝 드러날 수 있도록 연출해 보세요.
글: 코린 밀러