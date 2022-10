빌리 아일리시와 함께 지구를 생각하고 작은 것부터 실천해보세요

빌리는 자신의 기후 불안이 어떻게 그녀의 음악, 파트너십, 스타디움 투어에 영향을 미치는지에 대해 자주 이야기해 왔습니다. 그녀는 콘서트 장소에서 플라스틱 빨대를 허용하지 않고 심지어는 관객들에게 각자의 물통을 챙겨오라고 요청합니다. 하지만 그녀는 항상 더 많은 것을 배우기를 열망합니다. 아야나 박사의 경우, 과학과 정책 분야의 오랜 경력을 갖고 있을 뿐만 아니라 해안 도시의 미래를 위한 연구소인 'Urban Ocean Lab'의 창업가이며, 기후를 선도하는 여성들을 지원하기 위한 'All We Can Save Project'의 공동 창업가이자, 기후 대책에 대한 팟캐스트인 'How to Save a Planet'의 공동창업자이기도 합니다.