나이키 포워드로 제작된 제품을 구매하신 분이라면 그것이 얼마나 특별한지 이미 알고 계실 것입니다. 부드러운 경량 소재에 놀랍도록 독특한 설계는 물론, 기존의 니트 플리스와 비교할 때 탄소 발자국을 평균 75%나 줄였습니다.



나이키 포워드는 부드럽고 따뜻한 초경량 소재입니다. 몇 년이 지나도 좋은 상태를 유지하려면 몇 가지 제품 관리 개념에 유의할 필요가 있습니다. 잘 관리하면서 입으면 옷도 여러분에 맞게 잘 길들여질 것입니다.

나이키 포워드는 찬물로 세탁하세요. 소재의 구조를 보존하고 줄어드는 것을 방지하는 핵심입니다. 나이키 포워드를 말릴 때는 잘 펴서 말리세요. 형태와 구조를 유지하기 위해 건조기는 사용하지 말고 잘 펴서 말리는 것이 중요합니다. 소재에 필링이 있는 경우 섬유용 빗이나 브러시를 이용하여 관리하세요. 나이키 포워드의 독특한 구조로 인해 필링이 생길 수 있는데, 이는 소재의 사용 과정에서 발생하는 자연스러운 현상입니다.

본 제품 관리 지침을 따라 관리하면 나이키 포워드를 좋은 상태로 유지하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 또한 의류 관리와 세탁에 사용되는 에너지를 절감하여 지구와 우리 모두에게 이로운 선택이 될 것입니다.