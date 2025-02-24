지구 위의 평화를 위한 ACG 가이드

Step 1 : 자연은 늘 가까이에 있습니다.

당신이 모든 순간에 좀 더 주의를 기울인다면,

그동안 지나쳤을지도 모르는

작은 것들을 발견할 수 있습니다.

예를 들면, 도로의 틈새에서 자라고 있는

작은 잡초 같은 자연의 일부를 발견할 수 있죠.

Step 2 : 이번 주에는 가까운 공원이나

야외 장소를 방문해보세요.

틀림없이 즐거운 시간을 보낼 수 있을 거예요.

Step 3 : 한 달에 한 번, 하이킹이나

장거리 트레일에 도전해보세요.

당신의 주변 환경을 더 잘 이해하는데

도움을 줄 것입니다.

친구나 반려동물과 함께 하는 것도 좋습니다.

Step 4 : 국립공원에 가고 싶다면,

연간 여행을 계획하고 반드시 실천해보세요.

자신의 인생은 스스로 컨트롤하는 것이니까요.

때때로 자신이 어떻게 할 수 없는

운명도 있겠지만 말이죠.

많은 생각이 드는 여행이 될 것입니다.