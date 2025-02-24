지구 위의 평화를 위한 ACG 가이드

지구를 위한 나이키 ACG 가이드
평화는 사람마다 다른 의미로 해석될 수 있지만,
나이키 ACG에서 평화는 자연에서 얻는 것을 의미합니다.
나이키 ACG 가이드는 정신 없이 바쁘게 살아가는
당신에게 '평화의 척도'를 더 높일 수 있는 방법들을 제공하고,
당신과 자연이 상호작용할 수 있는 다양한 방법까지 알려드립니다.
가까운 공원이나 가장 좋아하는 야외 장소에서 이 가이드를 활용해보세요.
며칠, 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 가이드를 참고하셔도 좋습니다.
얼마나 오래 걸리든, 당신이 진정한 평화를 발견할 때까지
우리는 항상 함께 할테니까요.
지구를 위한
나이키 ACG 가이드
평화는 사람마다 다른 의미로
해석될 수 있지만,나이키 ACG에서 평화는
자연에서 얻는 것을 의미합니다.
나이키 ACG 가이드는 정신 없이
바쁘게 살아가는 당신에게 '평화의 척도'를
더 높일 수 있는 방법들을 제공하고,
당신과 자연이 상호작용할 수 있는
다양한 방법까지 알려드립니다.
가까운 공원이나 가장 좋아하는 야외 장소에서
이 가이드를 활용해보세요.
며칠, 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안
가이드를 참고하셔도 좋습니다.
얼마나 오래 걸리든, 당신이 진정한 평화를
발견할 때까지 우리는 항상 함께 할테니까요.
일상에서 자연을
경험하는 방법
자연이 주는 혜택은 자연을 직접 경험할 때
더 확실하게 느낄 수 있습니다.
하지만 모든 사람들이 배낭을 메고
스미스 록의 대자연으로 여행을
떠날 수 있는 것은 아닙니다.
나이키 ACG는 당신이 시골이나 교외
또는 대도시에서 살고 있더라도,
일상에서 자연을 경험 할 수 있는
방법에 대한 가이드를 제공합니다.
가이드에서는 도표를 포함한
이 모든 것들을 담고 있죠.
일상에서 자연을 경험하는 방법
자연이 주는 혜택은 자연을 직접 경험할 때 더 확실하게 느낄 수 있습니다.
하지만 모든 사람들이 배낭을 메고 스미스 록의
대자연으로 여행을 떠날 수 있는 것은 아닙니다.
나이키 ACG는 당신이 시골이나 교외 또는 대도시에서 살고 있더라도,
일상에서 자연을 경험 할 수 있는 방법에 대한 가이드를 제공합니다.
가이드에서는 도표를 포함한 이 모든 것들을 담고 있죠.
Step 1 : 자연은 늘 가까이에 있습니다.
당신이 모든 순간에 좀 더 주의를 기울인다면,
그동안 지나쳤을지도 모르는
작은 것들을 발견할 수 있습니다.
예를 들면, 도로의 틈새에서 자라고 있는
작은 잡초 같은 자연의 일부를 발견할 수 있죠.
Step 2 : 이번 주에는 가까운 공원이나
야외 장소를 방문해보세요.
틀림없이 즐거운 시간을 보낼 수 있을 거예요.
Step 3 : 한 달에 한 번, 하이킹이나
장거리 트레일에 도전해보세요.
당신의 주변 환경을 더 잘 이해하는데
도움을 줄 것입니다.
친구나 반려동물과 함께 하는 것도 좋습니다.
Step 4 : 국립공원에 가고 싶다면,
연간 여행을 계획하고 반드시 실천해보세요.
자신의 인생은 스스로 컨트롤하는 것이니까요.
때때로 자신이 어떻게 할 수 없는
운명도 있겠지만 말이죠.
많은 생각이 드는 여행이 될 것입니다.
Step 1 : 자연은 늘 가까이에 있습니다.
당신이 모든 순간에 좀 더 주의를 기울인다면,
그동안 지나쳤을지도 모르는 작은 것들을 발견할 수 있습니다.
예를 들면, 도로의 틈새에서 자라고 있는 작은 잡초 같은
자연의 일부를 발견할 수 있죠.
Step 2 : 이번 주에는 가까운 공원이나 야외 장소를 방문해보세요.
틀림없이 즐거운 시간을 보낼 수 있을 거예요.
Step 3 : 한 달에 한 번, 하이킹이나 장거리 트레일에 도전해보세요.
당신의 주변 환경을 더 잘 이해하는데 도움을 줄 것입니다.
친구나 반려동물과 함께 하는 것도 좋습니다.
Step 4 : 국립공원에 가고 싶다면, 연간 여행을 계획하고 반드시 실천해보세요.
자신의 인생은 스스로 컨트롤하는 것이니까요. 때때로 자신이 어떻게 할 수 없는
운명도 있겠지만 말이죠.
많은 생각이 드는 여행이 될 것입니다.
자연과 하나 되는 방법
속도를 줄여보세요.
잠시 멈추고 당신의 감각을 곤두세워보세요.
무슨 소리가 들리는지. 무슨 냄새가 나는지.
또, 무엇이 보이는지. 지금은 당연히
나이키 ACG 가이드를 보고 있겠지만 말이죠.
이번 가이드에서는 자연과 하나 되는
방법에 대해 알려드립니다.
자연을 산책하면서, 자신의 스트레스가
줄어드는 것을 느껴보세요.
기분이 아주 좋아질 거예요.
자연과 하나 되는 방법
속도를 줄여보세요. 잠시 멈추고 당신의 감각을 곤두세워보세요.
무슨 소리가 들리는지. 무슨 냄새가 나는지.
또, 무엇이 보이는지. 지금은 당연히 나이키 ACG 가이드를 보고 있겠지만 말이죠.
이번 가이드에서는자연과 하나 되는 방법에 대해 알려드립니다.
자연을 산책하면서, 자신의 스트레스가 줄어드는 것을느껴보세요.
기분이 아주 좋아질 거예요.
Step 1 : 현재에 집중하세요.
편안한 장소를 찾고, 가만히 있어보세요.
머릿속에서 맴도는
모든 생각들을 밀어내세요.
우리는 너무 많은 생각을 하고 사니까요.
Step 2 : 밖에 있을 때에는
감각에 집중하세요.
무언가를 만질 때는
존중하는 마음을 가지세요.
무언가의 냄새를 맡을 때는
가까이 가는 것을 두려워하지 마세요.
그리고 무언가를 맛볼 때는
조심스럽게 대해주세요.
Step 3 : 나무는 땅으로부터 오는
에너지인 고요함을 발산합니다.
다음에 밖으로 나갈 때에는
나무를 한 번 안아주세요.
나무가 고맙다고 말할 거예요.
Step 1 : 현재에 집중하세요. 편안한 장소를 찾고, 가만히 있어보세요.
머릿속에서 맴도는 모든 생각들을 밀어내세요. 우리는 너무 많은 생각을
하고 사니까요.
Step 2 : 밖에 있을 때에는 감각에 집중하세요. 무언가를 만질 때는
존중하는 마음을 가지세요.
무언가의 냄새를 맡을 때는 가까이 가는 것을 두려워하지 마세요.
그리고 무언가를 맛볼 때는 조심스럽게 대해주세요.
Step 3 : 나무는 땅으로부터 오는 에너지인 고요함을 발산합니다.
다음에 밖으로 나갈 때에는 나무를 한 번 안아주세요.
나무가 고맙다고 말할 거예요.
자연을 존중하는 방법
지구는 항상 살아 숨쉬고 있고,
모든 생명의 어머니이기도 하죠.
나이키 ACG 가이드에서는
생명의 어머니인 대자연을 존중하는
가장 좋은 방법에 대해 알려드립니다.
산에 갈 때 가져간 것을 다시 가져오기,
생물을 밟지 않기, 그리고
자연에서 시끄러운 음악을
틀지 않기에 대한 가이드를 만나보세요.
이제는 우리가 자연을 감싸안아주고
보듬어주어야 할 때입니다.
자연을 존중하는 방법
지구는 항상 살아 숨쉬고 있고, 모든 생명의 어머니이기도 하죠.
나이키 ACG 가이드에서는 생명의 어머니인 대자연을
존중하는 가장 좋은 방법에 대해 알려드립니다.
산에 갈 때 가져간 것을 다시 가져오기, 생물을 밟지 않기,
그리고 자연에서 시끄러운 음악을 틀지 않기에 대한 가이드를 만나보세요.
이제는 우리가 자연을 감싸안아주고 보듬어주어야 할 때입니다.
Step 1 : 산책로에서 쓰레기가 보인다면, 주워서 나중에 버리세요.
Step 2 : 어디를 밟고 있는지 주의하세요. 작은 생물들에게도 감정이 있습니다.
Step 3 : 돌탑 쌓기, 시끄러운 음악 틀기,
그 외에 많은 행동들이 우리의 어머니를
아프게 합니다. 생태계가 스스로
최선을 다해 치유하고
살아갈 수 있도록, 그대로 놔두세요.
자연과의 조화를 위해 자연을 보호하고,
자연에 감사하세요.
Step 1 : 산책로에서 쓰레기가 보인다면, 주워서 나중에 버리세요.
Step 2 : 어디를 밟고 있는지 주의하세요. 작은 생물들에게도 감정이 있습니다.
Step 3 : 돌탑 쌓기, 시끄러운 음악 틀기,
그 외에 많은 행동들이 우리의 어머니를
아프게 합니다. 생태계가 스스로
최선을 다해 치유하고
살아갈 수 있도록, 그대로 놔두세요.
자연과의 조화를 위해 자연을 보호하고,
자연에 감사하세요.
휴대폰 없이
즐기는 방법
이 가이드를 읽기 위해서
휴대폰이 필요하지만,
자연에서 휴대폰은 필요 없습니다.
자연에 있을 때 우리는
디지털 기기 없이도
쉽게 휴식을 취하고 즐길 수 있다는 것을
금방 알게 될테니까요.
나이키 ACG 가이드는
디지털 세상과 연결을 끊고,진정한 평화를
찾는 방법에 대해 알려드립니다.
휴대폰 없이 즐기는 방법
이 가이드를 읽기 위해서 휴대폰이 필요하지만, 자연에서 휴대폰은 필요 없습니다.
자연에 있을 때 우리는 디지털 기기 없이도 쉽게 휴식을
취하고 즐길 수 있다는 것을 금방 알게 될테니까요.
나이키 ACG 가이드는 디지털 세상과 연결을 끊고,
진정한 평화를 찾는 방법에 대해 알려드립니다.
Step 1 : 휴대폰 없는 시간을 견뎌내세요.
지팡이 균형잡기 놀이나
물수제비 놀이 등으로 휴대폰이 없어도
현재에 더 집중할 수 있습니다.
Step 2 : 자연과 함께 창의적인 활동을 하며
주의를 환기시켜보세요.
숯을 문질러 그림을 그리거나
작은 그림을 그려보세요.
Step 3 : 친구와 함께 할 수 있는
활동들을 찾아보세요.
자연에서는 친구가 최고입니다.
Step 1 : 휴대폰 없는 시간을 견뎌내세요.
지팡이 균형잡기 놀이나 물수제비 놀이 등으로 휴대폰이 없어도
현재에 더 집중할 수 있습니다.
Step 2 : 자연과 함께 창의적인 활동을 하며 주의를 환기시켜보세요.
숯을 문질러 그림을 그리거나 작은 그림을 그려보세요.
Step 3 : 친구와 함께 할 수 있는 활동들을 찾아보세요.
자연에서는 친구가 최고입니다.