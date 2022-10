99,99 €

Questo regalo a tema festività firmato Sean Cliver è realizzato in morbido suede e pelle pregiata, con dettagli glaciali ispirati alle decorazioni che infondono lo spirito delle feste in un must-have dello skate. Tra i tesori nascosti troviamo una suola interna decorata con elfi intenti a realizzare giocattoli non convenzionali, mentre sull'altra una spruzzata di fiocchi di neve ricade sulla firma a mano di Sean. Il fiocco di neve traforato sulla punta, il morbido velluto blu sulla linguetta e la fodera del collare aggiungono un ulteriore tocco festivo. Quest'inverno, inserisci questo regalo luccicante nella tua wish list e spera che il tuo desiderio venga esaudito.