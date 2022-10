Nike React Element 87 sfoggia linee di design prese in prestito da celebri modelli da running come Nike Internationalist, aggiunge grafiche rifrangenti e dettagli trasparenti e posiziona il tutto sulla tecnologia Nike React, dando vita a una versione innovativa di un modello da tutti i giorni. Per la nuova collezione, il celebre marchio di moda Undercover aggiunge una vivace dose di colore per una nuova dimensione espressiva.