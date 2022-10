129,99 €

Originariamente progettata all'inizio del millennio come scarpa da running ad alte prestazioni, Presto festeggia il suo 20° compleanno continuando a ridefinire i confini delle scarpe moderne. La filosofia alla base del design originale era quella di avvolgere il piede in un look e in un comfort che ricordassero quelli di una t-shirt. Il nuovo modello incarna questa visione e sfoggia i colori University Gold, Hyper Crimson e Siren Red.