Air Max 97 presentò per la prima volta al mondo intero l'ammortizzazione Air visibile a tutta lunghezza, suo tratto distintivo. L'amato modello da running divenne presto un must lifestyle, affermandosi come scarpa rivoluzionaria e imperdibile. Ora, vent'anni dopo, Air Max 97 torna sulla cresta dell'onda per il 20° anniversario.