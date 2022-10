L'unità Air visibile a tutta lunghezza diventò realtà con la Air Max 97. Questo amatissimo modello sarebbe diventato un'icona mondiale nei due decenni che seguirono il lancio, con un design sinuoso ed elegante che non passa inosservato. Oggi, in occasione del 20° anniversario, Air Max 97 torna in una versione premium, rivisitata per la stagione.