AIR MAX 1/97 SW TD

IL SOGNO DI UN COLLEZIONISTA

100,00 €

Tra i più appassionati collezionisti al mondo di scarpe e abbigliamento vintage, Sean Wotherspoon ha creato Air Max 1/97 SW per il contest Vote Forward del 2017. E ha vinto. Il design eletto vincitore rispecchia la sua passione per la cultura degli anni '80, con ispirazioni che nascono dai vecchi cappelli in velluto a costine, dalla Virginia dove è nato e da Los Angeles, nonché da due delle sue sneakers preferite: Air Max 1 e Air Max 97. Presentata come regalo a sorpresa per Nash, il figlio di Sean, Air Max 1/97 SW viene riproposta nelle misure per bimbi.