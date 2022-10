Air Jordan V si ispira al design e alle prestazioni dei jet da caccia. Progettata da Tinker Hatfield e lanciata per la prima volta nel 1990, questa nuovissima versione viene proposta con una struttura premium dai dettagli in pelle intrecciata che sostituiscono il mesh reticolato del modello originale. La colorazione Pure Platinum riveste l'intera silhouette, dalla tomaia alla suola semitrasparente, per un look ricercato di grande impatto.