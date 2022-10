Realizzata per il parquet, ma con un look perfetto anche per il tempo libero, Air Jordan XXXI prosegue la tradizione dell'inconfondibile serie. La tecnologia FlightSpeed della scarpa migliora la reattività dell'ammortizzazione Zoom Air, mentre la tomaia in Flyweave offre un supporto flessibile e traspirante. L'ultima versione è riproposta con un profilo basso e colore nero a sfumare, esaltato dalla suola blu semitrasparente.