Lanciata nel 1988, Air Jordan IV nasceva con l'intento di portare fluidità, ritmo e grazia al gioco, caratteristiche a cui si aggiungevano le schiacciate di MJ, che sembravano sfidare la gravità e che divennero il suo marchio inconfondibile. In occasione del 30° anniversario di Air Jordan IV, la versione "Flight Nostalgia" presenta una finitura con spruzzi di vernice sull'intersuola e dettagli vivaci per un look classico.