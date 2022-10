Dopo aver osato, nel modello precedente, con materiali esotici e l'unità visibile Air, il design di Air Jordan IV si è spinto ancora oltre e ha messo in mostra la sua tecnologia. Gli inserti in mesh, le "ali" di supporto e una nuova versione degli occhielli per i lacci hanno inaugurato nuovi standard di comfort e stabilità per questa silhouette esclusiva. E tuttora, nonostante sia nata per le prestazioni sul parquet, il suo successo si deve molto, se non di più, al suo status di sneaker per tutti i giorni. L'ultima colorway esordisce in Nero/University Red-Court Purple.