Nel 1988, MJ ha conquistato il suo primo riconoscimento MVP del campionato. Lo stesso anno, Air Jordan III veniva lanciata nell'indimenticabile colorway in nero e Cement Grey, in onore dei colori MVP. La nuova versione di Air Jordan XXXII si ispira proprio a questo design da campioni. La tomaia nera, bianca e rossa è abbinata all'iconica stampa con motivo Elephant sul tallone. L'etichetta "M.V.P" sulla parte interna della linguetta rende omaggio al 1988, un anno ricco di successi sia per la leggenda del basket che per il brand.