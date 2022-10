La scarpa Air Jordan XXXII celebra il passaggio di MJ dal ruolo di cestista a quello di proprietario di un club, il momento in cui è passato dagli appunti sugli schemi di gioco alle dichiarazioni in sala conferenze. Grazie all'ammortizzazione Zoom Air e alla tecnologia FlightSpeed, assicura il passo esplosivo che contraddistingue questa linea iconica, mentre una particolare versione di Flyknit avvolge il piede ed è perfezionata per offrire le prestazioni elevate dei modelli Jordan. Le nuance Teal e viola valorizzano il nuovissimo design color bianco e nero.