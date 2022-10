Per te stesso, per il tuo gioco o per chi ti è vicino, non c'è mai stato momento migliore per brillare. La nuova Air Jordan XXXI è stata creata per momenti memorabili come questo, con dettagli iridescenti e una struttura Flyweave leggera. Creata per brillare sotto i riflettori, la Air Jordan XXXI è caratterizzata da tecnologia Flightspeed e ammortizzazione Zoom Air a tutta lunghezza.