La Air Jordan XXXI è la rappresentazione di oltre tre decenni di innovazione Air Jordan. Il design per prestazioni all’avanguardia presenta ammortizzazione Zoom Air e tecnologia FlightSpeed. L’innovazione è abbinata a una tomaia Flyweave flessibile e al tallone in pelle premium che assicurano ammortizzazione e supporto totali. Per questa nuovissima versione, la Air Jordan XXXI rievoca i giorni di gloria con una colorazione classica "Black Toe".