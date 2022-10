La Air Jordan XXXI incarna tre decenni di innovazione Air Jordan. Pronto a garantire un'impeccabile performance sul campo, questo modello è dotato di innovativa unità di ammortizzazione Zoom Air e tecnologia FlightSpeed. La tomaia Flyweave flessibile è abbinata a pelle verniciata a garanzia di un supporto eccellente. In omaggio alla Air Jordan XI del 1996, questa nuovissima Air Jordan XXXI riprende la medesima classica colorazione "Space Jam" in nero, dark concord e bianco. SPACE JAM e tutti i personaggi ed elementi correlati sono © & ™ di Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)