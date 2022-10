I primi modelli di Air Jordan XVI furono disegnati durante il secondo ritiro di MJ. All'epoca, tutti pensavano che Jordan avrebbe lasciato il parquet per la carriera da imprenditore. Questa transizione si esprimeva al meglio nell'innovazione del modello Air Jordan XVI: un accessorio rimovibile che creava un equilibrio tra prestazioni ed eleganza. La nuova colorazione è in nero, con punta in pelle verniciata, suola semitrasparente e dettagli Teal.