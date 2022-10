Indossata per la prima volta da MJ durante il suo ultimo campionato, AJ14 si presenta al mondo in Hyper Royal 22 anni dopo l'ultimo tiro di His Airness con indosso una divisa di Chicago. Con una silhouette ispirata alle auto più veloci del pianeta, questa edizione rétro vanta una tomaia in vera pelle, un rinforzo in fibra di carbonio e un'intersuola con finitura lucida per massimizzare le prestazioni sul parquet. La scatola originale di AJ14 dona il tocco finale a questo ritorno al passato.