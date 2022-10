La leggenda continua a vivere con il ritorno della Air Jordan XI. Indossata per la prima volta da MJ durante l'esibizione stellare di metà stagione del 1996, l'icona torna in auge in una versione familiare con struttura in pelle e mesh, strati esterni in pelle verniciata lucidi e le inconfondibili sfumature blu che spiccano sopra la robusta suola semitrasparente.