La Air Jordan IV ha conquistato innumerevoli primati. È stato il primo modello Flight e la prima scarpa ad aver presentato strati inferiori in kurim e le esclusive "Wings" in TPU. Adesso, l'esclusiva silhouette del 1989 è ripensata in una versione più elegante con finta pelle dal richiamo esotico e materiali pregiati. Inoltre, il sottopiede trapuntato completa il restyling elegante di uno dei modelli Flight più amati di sempre.