La coppia perfetta composta da Michael Jordan e Bugs Bunny conquistò tutto il mondo nel 1992 quando fece la propria comparsa in un noto spot televisivo per il marchio Jordan. Queste due icone globali fecero conoscere al mondo la propria amicizia che ha resistito per 23 anni, sei campionati e innumerevoli minacce dal mondo dei cartoni. La Air Jordan 1 "Hare" vuole ricordare il coniglietto birbone grazie alla tomaia bianca e argento a cui si contrappone la linguetta multicolore ispirata all'esclusiva carota di Bugs. L'iconica grafica Hare Jordan è visibile sulla linguetta mentre la parola "Hare" fa bella mostra di sé sul tallone.